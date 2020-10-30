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İzmir'de deprem faciasında korku dolu anlar! 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan deprem faciasında korku dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Depreme ilişkin güncel verilere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı.

30 Ekim 2020 Cuma 17:43
İzmir'de deprem faciasında korku dolu anlar! 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı
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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem sonrasında sokaklara dökülen vatandaşlar dışarıda da beklemeye devam ediyor. Kent genelinde bazı binaların yıkılırken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşamaya devam ediyor.

4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı


Seferihisar merkezli depremde 4 kişi hayatını kaybederken, 152 kişi yaralandı.

Deprem sonrasında 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı. Bayraklı ilçesinde kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi de yıkıldı.

Kent merkezinde işyerinden çıkan vatandaşlar yoğunluk nedeniyle ulaşamayınca yollara düştü. AFAD ekipleri başta olmak üzere UMKE ve belediye ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Son Güncelleme: 30.10.2020 17:43
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Anahtar Kelimeler:
İzmir DepremSeferihisar
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