İzmir'de deprem faciasında korku dolu anlar! 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem sonrasında sokaklara dökülen vatandaşlar dışarıda da beklemeye devam ediyor. Kent genelinde bazı binaların yıkılırken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşamaya devam ediyor.

4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı

Seferihisar merkezli depremde 4 kişi hayatını kaybederken, 152 kişi yaralandı.

Deprem sonrasında 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı. Bayraklı ilçesinde kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi de yıkıldı.

Kent merkezinde işyerinden çıkan vatandaşlar yoğunluk nedeniyle ulaşamayınca yollara düştü. AFAD ekipleri başta olmak üzere UMKE ve belediye ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.