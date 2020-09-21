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İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
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İzmir'de dehşete düşüren olay! Emekli öğretmen evinde tüfekle vurulmuş şekilde bulundu

İzmir'de bir emekli öğretmen Tevfik Y.'nin evinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp tüfekle vurulmuş şekilde bulundu. Emekli öğretmenin otomobilinin de gasp edildiği belirlendi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:13
İzmir'de dehşete düşüren olay! Emekli öğretmen evinde tüfekle vurulmuş şekilde bulundu
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İzmir’in Foça ilçesinde emekli öğretmenin, evinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.


Zeytinlik bahçesinde bulunan 2 katlı evde ikamet eden Tevfik Y.’den haber alamayan yakınları durumu arkadaşlarına bildirdi. Eve gelen arkadaşları ise Tevfik Y.’nin kanepede cansız bedenini buldu. Elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanan emekli öğretmenin göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

Otomobili gasp edildi

Tevfik Y.’ye ait otomobilin de gasp edildiğini tespit eden jandarma ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:13
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Anahtar Kelimeler:
IzmirFoçaEmniyet
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