İzmir'de dehşete düşüren olay! Emekli öğretmen evinde tüfekle vurulmuş şekilde bulundu

İzmir’in Foça ilçesinde emekli öğretmenin, evinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.

Otomobili gasp edildi

Zeytinlik bahçesinde bulunan 2 katlı evde ikamet eden Tevfik Y.’den haber alamayan yakınları durumu arkadaşlarına bildirdi. Eve gelen arkadaşları ise Tevfik Y.’nin kanepede cansız bedenini buldu. Elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanan emekli öğretmenin göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

Tevfik Y.’ye ait otomobilin de gasp edildiğini tespit eden jandarma ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.