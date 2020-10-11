İzmir'de dehşet! Doktora önce bıçak çekti sonra darbetti

Yaşanan pandemi sürecinde kahramanca en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına karşı şiddet bir türlü dinmiyor.

Sağlık çalışanlarına yeni bir şiddet olayı da geçtiğimi akşam İzmir Bonova'da yaşandı.

İlçe'de faaliyet gösteren Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde G.B isimli kişi kalp sorunu sebebiyle hastaneye eşi Ö.Ş ile birlikte başvuru yaptı. Acil servise girişi yapılan G.B görevli doktor tarafından muayenesi yapıldı ve herhangi bir sorun olmadığı anlaşılınca doktor tarafından maske takması konusunda uyarıldı.

Maske takmanın zorunlu olduğu bu süreçte doktorun uyarına aldırış etmeyen, G.B "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" ifadelerini kullandı. Tartışma büyüyünce o sırada G.B'nin yanında bulunan Ö.Ş olaya müdahil oldu ve görevli doktoru darp edip bıçak çekti. İçeriye gelen polis ekipleri doktorunda şikayetçi olması sebebiyle Ö.Ş. ve G.B.'yi gözaltına aldı.

Polis bıçak çekme olayı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.