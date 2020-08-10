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İzmir'de çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:29
İzmir'de çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
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İzmir’de iki grup arasında yaşanan tartışma bir anda alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay esnasında bir kişinin tabancayı ateşlemesi sonucunda gruplar arasındaki 10 yaşındaki Çınar hayatını kaybetti.


İzmir Konak’ta gruplar içerisinde yaşanan silahlı kavganın bir anda arasında kalan 10 yaşındaki Çınar yaşamını yitirdi ve olay sonucunda 2 kişi de yaralandı.

Saat 03.00 sularında Güney Mahallesi’nde yaşanan olay sırasında Erdi B. ile Tufan İ.’de yaralandı.

Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralı vatandaşlar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayda yararlıların tedavisi devam ederken, yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 fail gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 10.08.2020 18:29
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Anahtar Kelimeler:
IzmirSilahlı KavgaSon Dakika
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