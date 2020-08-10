İzmir'de çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

İzmir’de iki grup arasında yaşanan tartışma bir anda alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay esnasında bir kişinin tabancayı ateşlemesi sonucunda gruplar arasındaki 10 yaşındaki Çınar hayatını kaybetti.
Saat 03.00 sularında Güney Mahallesi’nde yaşanan olay sırasında Erdi B. ile Tufan İ.’de yaralandı.
Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yaralı vatandaşlar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayda yararlıların tedavisi devam ederken, yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 fail gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 10.08.2020 18:29