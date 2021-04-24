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İzmir’de bir şahsın üzerinde 196 adet sentetik hap bulundu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir şahsın üzerinden toplam 196 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliyi mahalle bekçileri fark etti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:34
İzmir’de bir şahsın üzerinde 196 adet sentetik hap bulundu
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde saat 17.00’da bir mahalle üzerinde geçmekte olan şüpheli şahıs, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Şüphe uyandıran şahıs bekçiler tarafından durduruldu. Şahsın üzerinden toplam 196 adet sentetik hap ele geçirildi. Elinde poşet ile mahallede yürümekte olan şahsın poşeti içerisinde bulunan sentetik haplara el konuldu. İlaçların reçetesiz olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı, sonrasındaysa polis merkezine sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği için şüpheliye 3.150 TL ceza kesildi. Şüphelinin farklı suçlarla birçok sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:34
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKarabağlarSentetik HapUyuşturucu Kaçakçılığı
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