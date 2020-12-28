İzmir'de annesini öldüren gençten cinayet itirafı!

İzmir'in Buca ilçesinden korkunç bir cinayet haberi geldi. Kozağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.A. (25) isimli bir kişi devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin yanına yaklaşarak annesini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre mahallede devriye gezen polis ekiplerinin yanına elleri kesik ve kan içinde biri yaklaşarak 'Annemi öldürdüm' diyerek bağırdı. Polis memurları araçlarından inerek isminin B.A. olduğu öğrenilen şüpheliyi gözaltına alındı. Zanlının verdiği ifade doğrultusunda ise annesi Betül A'nın (49) bulunduğu adrese sağlık ekibi gönderildi.

Eve gelen sağlık ekibi yaralı halde buldukları talihsiz kadını ambulansa alarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan Betül A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen cinayet zanlısı B.A. ise sorgulanmasının yapılması için Cinayet Büro Amirliğine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.