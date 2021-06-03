İzmir’de akılalmaz olay! İtfaiye merkezindeki görüntüler İzmir Belediyesini harekete geçirdi!

Son dakika haberine göre İzmir’de itfaiye merkezine giden 3 kadın, itfaiye aracının direksiyonuna geçti, birbirinden ilginç pozlar verdi. Görüntüler hızla sosyal medya üzerinden yayınlanırken 3 kadından biri görüntü çekti, diğeri aracı kullandı diğeri ise itfaiye aracının arkasında seyahat etti. Görüntüler birçok sosyal medyada yer alırken videolar ilgili bakanlıklara ulaştı. 3 kadının yüzünden 4 personelin işine son verilirken kadınların rahat görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Fenoman olma amacıyla kadınlara açılan kapılar CHP'Lİ Tunç Soyer'i kızdırırken 4 işçinin görevine son verildiği açıklandı.





Fenomen olmak amacı ile çekilen görüntüler için Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nin dikkatini çekerken Dilay G'nin kendisine ait sosyal medya hesabında yer alan video görüntülerinde Makbule Ö.K. ile Saniye K. dikkat çekti.

Direksiyonun başına geçen Dilay G. ise yangın söndürme aracını süren kişi ‘yangın var dediler geldik’ şeklinde cümleleri oldukça sert tepki yaratırken Saniye K'nin 'Şoför Saniye itfaiyeci oldu, mesleği bıraktı' dediği anlar da yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklamasında ise Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde görevli 2. Posta Amiri İhsan Bahçıvanoğlu ile görüştüğü ve olayda ihmali bulunan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.