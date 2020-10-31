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İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki dün saat 14:51'der gerçekleşen depremde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 804 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama-Kurtarma çalışmaları devam ederken umutlar hiç kaybedilmiyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 08:57
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem!
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AFAD tarafından deprem sonrasında yapılan açıklamada, Cuma günü, saat 14.51'de üssü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan ve  6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği söylendi. Depremin meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim yerinin Seferihisar olduğu söylendi. Deprem sonrasında sayısı artçı deprem gerçekleştiği ve bunların 30 tanesi 4 şiddeti üstünde olduğu kaydedildi. 

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre oluşan küçük tsunami sonrasında 1' kişinin boğulduğu deprem sonrasında ise 24 vatandaşımız hayatını kaybettiği bildirildi. Çevre illerde de hissedilen deprem İzmir başta olmak üzere Manisa Balıkesir ve Aydın’dan da hissedildi. Toplamda 804 vatandaş yaralandı. Deprem sonrasında hemen başayan arama kurtarma çalışmaları devam etmekte 17 bin bina için araştırmalar tamamlanmışken birçok bina hala incelenmekte. Çok sayıda personel çevre illerden bölgeye yönlendirildi.


Ege'deki deprem Marmara bölgesindeki vatandaşlar tarafından da  hissedildi

İzmir'de yaşanan deprem çok sayıda çevre ilden de hissedildi büyük panik yaşayan halk kendini sokağa attı. İzmir Seferihisar merkezli deprem Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Yalova gibi çevre illerde çok hissedildi

AFAD uyarılarda bulundu

Deprem sonrasında birçok uyarılarda bulunan AFAD ekipleri hasar oluşmuş binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini hatırlattı. Evler boşaltılırken elektrik vana ve doğalgazların kesinlikle kapatılması gerektiğini ekledi. Ve deprem anında kesinlikle telefon kullanılmamasını arama yerine mesaj ya da intenet tabanlı haberleşme kullanılması gerektiği vurgulandı.

Bakan Pakdemirli öncelikle amaçlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de gerçekleşen depremde  Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın en bölgesinde incelemeler yaparken öncelikle canlı olarak kişilerin çıkarılması gerektiğini söyledi.21 daire olan binadan 2 kişi hayatta olarak çıkarıldı ancak enkaz altında çok sayıda kişi olabileceği her dairede 1 kişi yaşasa bu rakamın en az 20 kişi olduğunu ekleyerek öncelikli gayelerinin en az altında hiç kimsenin kalmaması olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 31.10.2020 08:57
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Anahtar Kelimeler:
Afadİzmir Deprem
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