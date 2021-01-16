İzmir'de 600 litre kaçak şarap ele geçirildi!

İzmir’de yapılan kaçak alkollü içki üretimi yapıldığına dair ihbarlar alındı. İhbarları değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı düzenlediği operasyonlar sonucunda 600 litre kaçak şarap ele geçirdi.
Operasyon İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Mahallesine gerçekleştirildi. Belirlenen bir adrese baskın düzenleyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adreste 600 litre kaçak şarap ele geçirdi. Ev sahibi olduğu belirlenen B.D. isimli şahıs anayasanın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunları gereğince tutuklandı. Ele geçirilen kaçak şarapların imha edileceği belirtildi.
Son Güncelleme: 16.01.2021 03:56