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İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de AFAD'ın açıkladığı verilerine göre büyük İzmir depremi ardından bu sabah saatlerinde saat 08:31'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlarda tedirginlik sürüyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:12
İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem
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İzmir merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün yaşanan deprem sonrasında bir çok binada hasar ve yıkım varken halk sokaklara döküldü. Deprem sonrasında AFAD verilerine göre 6.6 şiddetinde depremin büyüklüğü kaydedilirken çok sayıda artçı deprem meydana geldi. 


Bu sabah saatlerinde saat 08:31'de İzmir Seferihisar açıklarında yine bir deprem meydana geldi. Deprem şiddeti 5 olarak kayıtlara geçti. Yaşanan Deprem İzmir ve Aydın’dan hissedildi.

Verilere göre yerin / km’lik altında meydana geldiği söylendi.

ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI

İzmir'de dün yaşanan 6,6’lık deprem sonrasında, büyüklüğü 4 üzerinde olan 30 artçı meydana gelirken toplamda 400’ün üzerinde artçı sarsıntı oluştu.



Son Güncelleme: 31.10.2020 09:12
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDeprem
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