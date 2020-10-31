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İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken , arama çalışmalarının devam ettiği Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun adlı vatandaş yaralı bir şekilde kurtarıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:03
İzmir'de 17 saat sonra enkaz altından bir kişi daha kurtarıldı
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İzmir’de yaşanan korkunç deprem sonrasında birçok bina yıkılırken 800kişinin üzerinde vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken çalışmaların sürdüğü Barış Sitesinden sevindirici bir haber geldi.


İzmir Bayraklı’da yıkılan 9 binada arama –kurtarma çalışmaları sürerken 17 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Barış Sitesi enkazından 50 yaşındaki Nurcan Tosun adlı kadın kurtarıldı.

Yaralı olarak kurtarılan kadın ilk tetkikleri yapılmasının ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Depremde kurtulan eşi İbrahim Tosun sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Binadan daha önce 14 saat sonra 62 yaşındaki Emine Eren kurtarılmıştı.



Son Güncelleme: 31.10.2020 09:03
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Anahtar Kelimeler:
IzmirBarış Sitesi
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