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İzmir'de 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi!

İzmir'in Bornova ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Şüpheliler etil alkol bidonlarına mazot etiketi yapıştırırken yapılan oyun ekipler tarafından bozuldu. 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

09 Şubat 2021 Salı 20:02
İzmir'de 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi!
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Alkol fiyatlarında ki artış nedeniyle alkolü evinde yapan kişiler etil alkol almaya devam ederken kaçak etil alkol baskınları da polisler tarafından sürdürülüyor. Son yapılan açıklamalarda İzmir’in Bonova ilçesinde istihbaratı değerlendiren polislerin operasyonlarında mazot etiketi yapıştırılan 12 bin litre etil alkol ele geçirildiği açıklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar İzmir Bonova’ya bağlı Serintepe mahallesinde gerçekleştirildi. İki adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Ekipler geçtiğimiz günden beri fiziki ve teknik anlamda takip ettikleri kişilere operasyon düzenledi. 12 bin litre mazot etiketi yapıştırılan etil alkol ele geçiren polis ekipleri A.G (26), D.K (26) ve M.G. (25) isimli şahısları gözaltına aldı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 20:02
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IzmirEtil AlkolKaçak12 Bin Litre3 Gözaltı
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