İzmir'de 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi!

Alkol fiyatlarında ki artış nedeniyle alkolü evinde yapan kişiler etil alkol almaya devam ederken kaçak etil alkol baskınları da polisler tarafından sürdürülüyor. Son yapılan açıklamalarda İzmir’in Bonova ilçesinde istihbaratı değerlendiren polislerin operasyonlarında mazot etiketi yapıştırılan 12 bin litre etil alkol ele geçirildiği açıklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar İzmir Bonova’ya bağlı Serintepe mahallesinde gerçekleştirildi. İki adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 12 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Ekipler geçtiğimiz günden beri fiziki ve teknik anlamda takip ettikleri kişilere operasyon düzenledi. 12 bin litre mazot etiketi yapıştırılan etil alkol ele geçiren polis ekipleri A.G (26), D.K (26) ve M.G. (25) isimli şahısları gözaltına aldı.