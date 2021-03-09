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İzmir Valisi uyardı! Vakalarda yüzde 50 artış var

2 Mart tarihinden itibaren başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayıları İl Valilikleri tarafından dikkatle takip ediliyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yapmış olduğu açıklamada vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurdu.

09 Mart 2021 Salı 13:15
İzmir Valisi uyardı! Vakalarda yüzde 50 artış var
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Türkiye'de 1 Mart kabine toplantısı sonrasında normalleşme ve bu kapsamda yerinde karar dönemi başladı.

Başlayan kontrollü normalleşme ile birlikte İl Valilikleri yerinde karar dönemi için kentlerinde ki vaka sayılarını dikkatle takip ediyor. Bu kapsamda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger önemli açıklamalarda bulundu.

VAKA SAYILARI SON HAFTADA YÜZDE 50 ARTTI

İzmir'deki vaka sayıları ile ilgili olarak istatistikleri paylaşan Vali Köşger, kent genelindeki koronavirüs vaka sayılarının son haftalarda yüzde 50 oranında artığına dikkat çekti ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda İzmir'in kırmızı renkte olan yüksek riskli iller grubuna girebileceğini duyurdu.

HERKESİN BAŞINA POLİS DİKEMEYİZ

İl genelinde sıkı denetimlere devam edildiğini hatırlatan Vali Köşger, 14 bin personelin her gün farklı noktalarda kontroller yaptığını anlattı.Denetimlerin önümüzdeki günlerde sıklaşacağını vurgulayan Vali Köşger, her vatandaşın başına bir polis dikmenin mümkün olmadığını bu sebeple tüm vatandaşların kendi tedbirleri almasını istedi.

YOĞUN BAKIMLARDA SIKINTI YOK

 

Vali Köşger, dışarıda olan vatandaşların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini ve maskeleride çıkardıklarında virüsün bulaşma ihtimalinin güçlendiğini söyledi. Hastane ve yoğun bakımların yoğunluğu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Köşgeri şu anda yoğun bakım ve entübasyonda sıkıntı olmadığını, ancak her gün İzmir'de 7-8 kişinin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:15
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Anahtar Kelimeler:
Izmir ValisiKoronavirüsVaka Sayıları
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