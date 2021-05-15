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İzmir Valisi Köşger, sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe ve Beşiktaş maçından önce stadyumda önlem alınmadığı ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımları yalanladı. Köşger, “Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır” dedi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:09
İzmir Valisi Köşger, sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı
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Süper Lig şampiyonunu belirleyecek olan Göztepe ile Beşiktaş maçına az bir zaman kala, sosyal medya hesaplarında Galatasaray ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasında polislerin geniş önlemler aldığı, Göztepe ile Beşiktaş maçındaysa denetim yapılmadığı ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlardan sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı. Köşger açıklamasında, “İzmir’de de maçların pandemi kurallarına göre oynatılması ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede uygulanması talimatlandırılmıştır. Kıymetli taraftarlar bu tarz gerçek olmayan görsellere itibar etmesin. Kurallar olması gerektiği gibi uygulanacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla!..” ifadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 22:09
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Anahtar Kelimeler:
IzmirValisiKöşger
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