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İzmir Seferihisar'da gece saatlerinde art arda depremler meydana geldi!

İzmir Seferihisar açıklarında dün gece art arda depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalarda depremin şiddetinin 4.5 seviyesinde olduğu aktarıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 13:59
İzmir Seferihisar'da gece saatlerinde art arda depremler meydana geldi!
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İzmir’de gece saatlerinde depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nce yapılan açıklamalar kapsamında Ege Denizi’nde, İzmir Seferihisar açıklarında 4.5 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremin gece saat 02.37’de meydana geldiği aktarılırken 6.91 km derinde olduğu belirtildi.

 

Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise İzmir’de 4.7 şiddetinde deprem olduğu ifade edildi. Ayrıca bu depremden biraz önce saat 02.28’de 3.9 ve 02.33’te ise 3.6 şiddetinde iki deprem daha yaşandığı ifade edildi.

 

AFAD’dan yapılan açıklamada depremle ilişkili herhangi bir ihbarın yapılmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi son depremler için tıklayınız.

AFAD son depremler için tıklayınız.



Son Güncelleme: 21.01.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
DepremIzmirKandilli RasathanesiAfad
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