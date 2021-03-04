İzmir merkezli 8 ile FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ ile ilgili operasyonlar devam ederken İzmir merkezli yeni bir operasyon yapıldığı ve çok sayıda gözaltı olduğu açıklandı. İzmir’in merkez olarak belirlendiği FETÖ operasyonlarında imamlar ile irtibatı olan 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İzmir’in merkez olduğu FETÖ operasyonlarında Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl’de il emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmaları ile baskınlar yapıldı. 11 kişi evinde yakalanırken 1 kişinin yurtdışında olduğu açıklandı.
Son Güncelleme: 04.03.2021 01:49