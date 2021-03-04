İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

İzmir merkezli 8 ile FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkez olmak üzere 8 il emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ operasyonlarında 11 kişinin tutuklandığı açıklandı. FETÖ'nün mahrem imamları ile bağlantıları belirlenen kişilere düzenlenen operasyonlar ile ilgili sorgulamalar devam ediyor.

04 Mart 2021 Perşembe 01:49
İzmir merkezli 8 ile FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Takip Et:

FETÖ ile ilgili operasyonlar devam ederken İzmir merkezli yeni bir operasyon yapıldığı ve çok sayıda gözaltı olduğu açıklandı. İzmir’in merkez olarak belirlendiği FETÖ operasyonlarında imamlar ile irtibatı olan 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada düzenlenen operasyonlar sonucunda 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 gelir uzman yardımcısı olmak üzere 12 kişiye baskın düzenlendi.

İzmir’in merkez olduğu FETÖ operasyonlarında Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl’de il emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmaları ile baskınlar yapıldı. 11 kişi evinde yakalanırken 1 kişinin yurtdışında olduğu açıklandı.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Izmir8 IlFETÖOperasyon11 Gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!

Popüler Haberler

Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Mart 2021
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz neden ayrıldı, neden yok?
Samsun askere kaç gönderiyor? 2021 Samsun merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Askercell nedir, nereden alınır? Askercell paketleri ve fiyatları
Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler, hangi öğrenciler için sokağa çıkma izni var? ?
Günlük burç yorumları 26 Kasım Salı- Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
4 Mart 2021 Perşembe 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2021 vantilatör modelleri
Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.