İzmir merkezli 8 ile FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ ile ilgili operasyonlar devam ederken İzmir merkezli yeni bir operasyon yapıldığı ve çok sayıda gözaltı olduğu açıklandı. İzmir’in merkez olarak belirlendiği FETÖ operasyonlarında imamlar ile irtibatı olan 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada düzenlenen operasyonlar sonucunda 3 öğretmen, 1 avukat ve 1 gelir uzman yardımcısı olmak üzere 12 kişiye baskın düzenlendi.

İzmir’in merkez olduğu FETÖ operasyonlarında Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl’de il emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmaları ile baskınlar yapıldı. 11 kişi evinde yakalanırken 1 kişinin yurtdışında olduğu açıklandı.