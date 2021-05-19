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İzmir Menderes’te 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem!

İzmir’in Menderes ilçesinde arka arkaya iki deprem meydana geldi. 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde olan depremler çevredekileri korkuttu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:43
İzmir Menderes’te 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem!
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İzmir’in Menderes ilçesinde arka arkaya meydana gelen 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler paniğe yol açtı. Çeşitli yerlerden hissedilen depremler üzerine İzmir halkı sokaklara döküldü. 14:14 ve 14:18 saatlerinde ard arda gerçekleşen depremler halkı sokaklara döktü. AFAD’ın verilerine göre 4,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 13.01 KM, 4,3 boyutunda olan depremin derinliği ise 10.16 KM olarak belirlendi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
IzmirMenderesDepremAfad4.34.2
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