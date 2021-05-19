İzmir Menderes’te 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem!

İzmir’inilçesinde arka arkaya meydana gelen 4,3 ve 4,2 büyüklüğündekiler paniğe yol açtı. Çeşitli yerlerden hissedilen depremler üzerine İzmir halkı sokaklara döküldü. 14:14 ve 14:18 saatlerinde ard arda gerçekleşen depremler halkı sokaklara döktü.’ın verilerine göre 4,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 13.01 KM, 4,3 boyutunda olan depremin derinliği ise 10.16 KM olarak belirlendi.