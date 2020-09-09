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İzmir kurtuluşunu kutladı! 9 Eylül töreninde birçok gösteri yer aldı

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, İzmir'de büyük bir coşku ile kutlandı. Birçok yetkili katıldığı törende binlerce kişi zaferin heyecanını tekrar yaşadı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:11
İzmir kurtuluşunu kutladı! 9 Eylül töreninde birçok gösteri yer aldı
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9 Eylül 2020 tarihi ile birlikte İzmir’in kurtuluşu üzerinden tam 98 yıl geçmiş oldu. 98. yıl kutlamaları tüm İzmir’de gerçekleştirilirken, türlü etkinlikler ile zafer büyük bir coşku ile anıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılan günde, Solotürk’ün kutlama gösterisi nefes kesti.


Tüm İzmirliler İzmir’in kurutuluşunu Cunhuriyet Meydanı’nda kutlamaya başladı. İzmir Valiliği güne özel valilik binasına Türk bayrağı astı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene İzmir’e bağlı Belediye Başkanları Kaymakamlar ve Vali katıldı. Kutlamalarda şehitlerimiz ve Atatürk adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuması gerçekleştirildi. Birçok yetkili isim törende konuşma gerçekleştirirken, konuşmalarda Atatürk ve silah arkadaşları saygı ile anılırken, 9 Eylül ruhuna vurgu yapıldı.

Törende en heyecan verici gösteri Solotürk ve Türk Yıldızları tarafından yapıldı. Gökyüzünün yıldızları 9 Eylül’e özel olarak havada gerçekleştirdikleri gösteride Ay ve Yıldız figürleri çizdi. İzmir Valiliği’nin önünden gerçekleşen bu gösteri binlerce kişi tarafından canlı takip edildi. Gösterinin ardından Ege Ordusu Ganizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri de Valilik önünde diğer yetkili isimlerle bir arada bulundu. Valili Binası’nda açılan dev Türk bayrağı dikkat çekerken, kurtuluşu anmak adına süvari birliği temsili olarak valilik önünde canlandırıldı.



Son Güncelleme: 09.09.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
9 EylülIzmirKurtuluş
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