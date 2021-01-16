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İzmir Kemalpaşa'da bir çiftlikte 3 aylık aslan yavrusu bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan çiftlikte yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen yavru aslan bulundu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:10
İzmir Kemalpaşa'da bir çiftlikte 3 aylık aslan yavrusu bulundu
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Ege bölgesinde bulunan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanları, şikayet üzerine bir çiftliğe operasyon yaptı.

Yapılan bu operasyonda illegal yollarla Türkiye’ye getirildiği ortaya çıkan 3 aylık aslan yavrusu bulundu.

Sağlığı veterinerler tarafından incelendi.

Yavru aslan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilip gözlem altına alındı. Aslan yavrusunun genel sağlık durumunda bir sorun olmadığı öğrenildi.

Aslan yavrusuna, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda bakılacak. Çiftçiler için 'vahşi hayvan ticareti' suçundan hukuki işlemler devam ediyor.



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
YavruaslanIzmirKemalpaşaAslanYavru
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