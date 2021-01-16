İzmir Kemalpaşa'da bir çiftlikte 3 aylık aslan yavrusu bulundu

Ege bölgesinde bulunan İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanları, şikayet üzerine bir çiftliğe operasyon yaptı.

Yapılan bu operasyonda illegal yollarla Türkiye’ye getirildiği ortaya çıkan 3 aylık aslan yavrusu bulundu.

Sağlığı veterinerler tarafından incelendi.

Yavru aslan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilip gözlem altına alındı. Aslan yavrusunun genel sağlık durumunda bir sorun olmadığı öğrenildi.

Aslan yavrusuna, yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda bakılacak. Çiftçiler için 'vahşi hayvan ticareti' suçundan hukuki işlemler devam ediyor.