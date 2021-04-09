İzmir Foça'da düşen KT-1 eğitim uçağı neden düştü, sebep ne?

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Foça ilçesinde düşen eğitim uçağının düşmesine ilişkin açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalarda kazanın yaşandığı andan itibaren Havva Kuvvetlerine tarafından 1 tane arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri tarafından 1 tane arama kurtarma helikopteri ve 1 tane İHA, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3 tane sahil güvenlik botu ve 1 tane arama kurtarma uçağı görevlendirildiği söylendi.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Uçağın düşüşü ile alakalı şu sözlere de yer verildi:
"Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir."