İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

İzmir Foça'da düşen KT-1 eğitim uçağı neden düştü, sebep ne?

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça'da düşen uçak hakkında açıklama yaptı. Uçağın neden düştüğünü merak eden vatandaşlar için haberimizde detaylara yer verdik.

09 Nisan 2021 Cuma 15:37
İzmir Foça'da düşen KT-1 eğitim uçağı neden düştü, sebep ne?
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Foça ilçesinde düşen eğitim uçağının düşmesine ilişkin açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalarda kazanın yaşandığı andan itibaren Havva Kuvvetlerine tarafından 1 tane arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri tarafından 1 tane arama kurtarma helikopteri ve 1 tane İHA, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3 tane sahil güvenlik botu ve 1 tane arama kurtarma uçağı görevlendirildiği söylendi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." 

Uçağın düşüşü ile alakalı şu sözlere de yer verildi:

 "Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir." 




Son Güncelleme: 09.04.2021 15:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirFoçaDüşenUçakUçakKT-1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilan Koç kimdir? Cinsel saldırı ve ölümle tehdit ediliyor! Dilan Koç'un yardım çığlığı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Dilan Koç kimdir? Cinsel saldırı ve ölümle tehdit ediliyor! Dilan Koç'un yardım çığlığı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?
SGK işten çıkış Kod 29 kodu nedir?
SGK işten çıkış Kod 29 kodu nedir?
Aylin Akyüz kimdir? Olağan Şüpheliler dizi setinde kaza geçiren oyuncunun sağlık durumu nasıl?
Aylin Akyüz kimdir? Olağan Şüpheliler dizi setinde kaza geçiren oyuncunun sağlık durumu nasıl?
TCK 316. madde nedir, ne demek?
TCK 316. madde nedir, ne demek?
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?

Popüler Haberler

ŞOK marketleri 14 Nisan 2021 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
İzmir Foça'da düşen KT-1 eğitim uçağı neden düştü, sebep ne?
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Hangi hastalar malülen emekli olur? 2021 Malullük sayılacak hastalıklar hangileri?
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2021 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2021 Erken emeklilik için ipuçları
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
Dilan Koç kimdir? Cinsel saldırı ve ölümle tehdit ediliyor! Dilan Koç'un yardım çığlığı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Bu akşam hangi diziler var? 9 Nisan 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
Maske cezası nereden ödenir? 2021 Maske cezasını sorgulayıp nereden görebilirim?
Arda ile Omuz Omuza 28 Mart yeni bölüm konuğu belli oldu
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer yer aldığı dizi ve film yapımları
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Gürcistan’a nasıl gidilir? 2021 Gürcistan'daki meşhur yemekler neler? Hayat pahalılığı nasıl?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
SGK askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? 2021 Askerlik borçlanması nasıl ödenir?
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2021 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.