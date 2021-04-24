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İzmir depreminde hayatını kaybeden iki kardeşin isimleri en sevdikleri parkta yaşayacak

30 Ekim'de yaşanan İzmir depreminde hayatını kaybeden Feryal ve Ömer kardeşlerin isimleri sürekli vakit geçirdikleri parkta yaşayacak. Parkta düzenlenen törenle Evka 4 Mahallesi'nde bulunan parka iki kardeşin adı verildi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:16
İzmir depreminde hayatını kaybeden iki kardeşin isimleri en sevdikleri parkta yaşayacak
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30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanında yaşayan ve deprem nedeniyle hayatını kaybeden iki kardeşin adı sürekli gittikleri parka verildi. Halaları ile birlikte Rıza Bey Apartmanı’nda yaşayan Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Evka 4 Mahallesi’nde bulunan parka sürekli giden iki kardeşin isimleri sürekli gittikleri parka verildi. Parkta düzenlenen tören esnasında konuşan Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin’in anneleri Neslihan Tekin, gözyaşları içinde ailece sürekli vakit geçirdikleri parkta çok güzel zamanlar yaşadıklarını açıklayarak kızının hep kır düğünü ile evlenmek istediğini söyleyerek bugünü kızının düğünündeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Baba Recai Tekin ise parka çocuklarının adının verilmesinin çok önemli olduğunu, çocuklarını kaybettiğinde onların adlarının yaşatılmasını çok istediğini ve desteklerin onlara nefes olduğu sözlerini paylaştı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
FeryalömerIzmirPark
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