İzmir depremi hakkında Celal Şengör lütfen şu 6.6'yı artık silin yorumunda bulundu

İzmir’de yaşanan depremin büyüklüğü hakkında Kandilli Rasathanesi’nin Müdürü Haluk Özener’in ardından Prf.Dr.Celal Şengör de depremin 6.6 olmadığını daha şiddetli bir deprem olduğunu açıkladı. Katıldığı bir programda konulan Celal Şengör, deprem şiddeti hakkında Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem sözlerini söyledi.

Celal Şengör gibi Kandilli Rasathanesi de depremin 6.6 değil 6.9 olduğunu söyleyerek açıklanan şiddetin doğru olmadığını söylemişti.

İşte Celal Şengör’ün o sözleri..

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https://www.yenicaggazetesi.com.tr/d/media/prof-dr-celal-sengor-lutfen-su-66yi-artik-silin-bu-69-7-arasi-bir-deprem.mp4