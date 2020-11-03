İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

İzmir depremi hakkında Celal Şengör lütfen şu 6.6'yı artık silin yorumunda bulundu

Katıldığı tartışma programında depreme ilişkin yorum yapan Prof.Dr. Celal Şengör depremin 6.6 şiddetinde değil 6.9 hatta 7.0 aralığında olduğunu söyledi. Kandilli Rasathanesinin Müdürü de geçtiğimiz gün depremin 6.9 şiddetinde olduğunu duyurmuştu.

03 Kasım 2020 Salı 01:32
İzmir depremi hakkında Celal Şengör lütfen şu 6.6'yı artık silin yorumunda bulundu
Takip Et:

İzmir’de yaşanan depremin büyüklüğü hakkında Kandilli Rasathanesi’nin Müdürü Haluk Özener’in ardından Prf.Dr.Celal Şengör de depremin 6.6 olmadığını daha şiddetli bir deprem olduğunu açıkladı. Katıldığı bir programda konulan Celal Şengör, deprem şiddeti hakkında Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem sözlerini söyledi.


Celal Şengör gibi Kandilli Rasathanesi de depremin 6.6 değil 6.9 olduğunu söyleyerek açıklanan şiddetin doğru olmadığını söylemişti.

İşte Celal Şengör’ün o sözleri..

VİDEO


https://www.yenicaggazetesi.com.tr/d/media/prof-dr-celal-sengor-lutfen-su-66yi-artik-silin-bu-69-7-arasi-bir-deprem.mp4


Son Güncelleme: 03.11.2020 01:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CelalşengörDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalova Altınova'da patlama! 5 işçi yaralandı
Yalova Altınova'da patlama! 5 işçi yaralandı
YemekSepeti'nin CEO'sundan sevindiren haber! Minik Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak
YemekSepeti'nin CEO'sundan sevindiren haber! Minik Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak
Bakan Koca 2 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!
Bakan Koca 2 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!
65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif bebeğin sağlık durumu nasıl?
65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif bebeğin sağlık durumu nasıl?
Bakan Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz
Bakan Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Popüler Haberler

Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Gebelik yardımı parası nedir ? Şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ? Gebelik parası alma şartları
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
10 Kasım resmi tatil olacak mı, PTT açık mı?
Trendyol Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor? DEV 11.11 Kasım 2020 indirimleri
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Aile hekimi nasıl şikayet edilir?
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim aktüel indirim kataloğu 3 Kasım 2020 Salı ürünleri
Biyometrik fotoğraf nedir? Nasıl olmalıdır? Nerede kullanılır?
29 Ekim İndirim Panayırı nerede? 5. Geleneksel İndirim panayırı tarihleri
Diriliş Ertuğrul dizisi tekrarı hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?
Nöbetçi noter sorgulama işlemleri - Bu hafta nöbetçi noter nerede? Adres bilgisi
2020 sürücü belgesi harcı ne kadar oldu? 2020 yılı ehliyet harcı zam oranı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Kasım 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım 2020 Salı
Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu, neden sürekli eli cebinde?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.