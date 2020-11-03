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İzmir depremi enkazından 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetinde ki deprem sonrasın enkaz altında kalan ve 26 saat sonra AKUT tarafından kurtarılan Helim Sarı hayatını kaybetti.

03 Kasım 2020 Salı 18:46
İzmir depremi enkazından 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi
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İzmir'de geçtiğimiz gün meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında yaralar sarılamaya ve enkaz altında ki arama çalışmaları devam ederken üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Deprem olduğu sırada markette olan ve deprem etkisiyle yıkılan binanın altında kalan 62 yaşındaki Helim Sarı ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.


Ege Üniversitesinde tedavisine devam edilen Sarı, daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

MARKETE ALIŞVERİŞE GELMİŞTİ

Helim Sarı izmir'de depremin meydana geldiği saatte binaın altında faaliyet gösteren markete alışveriş yapmaya gelmişti ve Helim Sarı alışveriş yaptığı esnada deprem etkisiyle yıkılan binanı altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:46
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Anahtar Kelimeler:
Helim Sarıİzmir Depremi
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