İzmir depremi enkazından 26 saat sonra kurtarılan Helim Sarı yaşamını yitirdi

İzmir'de geçtiğimiz gün meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında yaralar sarılamaya ve enkaz altında ki arama çalışmaları devam ederken üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Deprem olduğu sırada markette olan ve deprem etkisiyle yıkılan binanın altında kalan 62 yaşındaki Helim Sarı ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

MARKETE ALIŞVERİŞE GELMİŞTİ

Ege Üniversitesinde tedavisine devam edilen Sarı, daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.

Helim Sarı izmir'de depremin meydana geldiği saatte binaın altında faaliyet gösteren markete alışveriş yapmaya gelmişti ve Helim Sarı alışveriş yaptığı esnada deprem etkisiyle yıkılan binanı altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.