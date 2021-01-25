İzmir Bornova ilçesinde apartman yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

İzmir Bonova’da Apartman Yangını! Yangının Çıktığı Apartmandaki 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı!

İzmir’in Bonova ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bonova ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine yangının çıktığı olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı evde mahsur kalan Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Sevgi Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa Karaoğlan'ı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangının çıktığı apartmana gelen İtfaiye ekiplerinin tam yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürülen yangın, apartmanda hasar oluşmasına neden oldu.