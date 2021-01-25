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İzmir Bornova ilçesinde apartman yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir apartmanda henüz nedeni belirlenmeyen yangın çevredeki insanlara panik yaşattı. Yangının çıktığı apartmanda hasar oluşurken apartman sakinlerinden 2 kişi dumanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan 2 kişi hastaneye sevk edildi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 01:44
İzmir Bornova ilçesinde apartman yangını! 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
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İzmir Bonova’da Apartman Yangını! Yangının Çıktığı Apartmandaki 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı!

İzmir’in Bonova ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bonova ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine yangının çıktığı olay yerine  itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı evde mahsur kalan Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Sevgi Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa Karaoğlan'ı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangının çıktığı apartmana gelen İtfaiye ekiplerinin tam yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürülen yangın, apartmanda hasar oluşmasına neden oldu.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 01:44
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