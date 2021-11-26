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İzmir Alsancak Stadı yeni adıyla hizmete açıldı

İzmir'in Alsancak semtinde yapımı tamamlanan ve yeni adı 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak değiştirilen stadın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 19:33
İzmir Alsancak Stadı yeni adıyla hizmete açıldı
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İzmir'de TOKİ tarafından İzmir depremi sonrası başlatılan ve 9 ay içerisinde tamamlanan kontların açılış töreni için İzmir' gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutları anahtar teslim töreni sonrası Alsancak'ta yapımı tamamlanan stadyumunu açılışına katıldı.

Alsancak'taki yeni stadın adının bundan sonra 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olarak bilineceğini belirten Erdoğan, yeni stadın açılışını yaparak faaliyete girmesini sağladı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak'ta bulunan 14 bin kişilik tribüne sahip stadın yapımı için 101 milyon TL gibi bir yatırım yaptıklarını belirterek adının Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirleyen yeni tesisin tüm İzmir' e hayırlı olmasını diledi.


Son Güncelleme: 26.11.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
IzmirAlsancak StadıAlsancak Mustafa Denizli StadıAçılışCumhurbaşkanı Erdoğan
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