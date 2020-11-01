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İzmi Valisi Yavuz Selim Köşger'den depremle ilgili önemli açıklama!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den deprem ile ilgili yapılan açıklama dikkat çekti. İzmir halkından hasar tespiti yapılmak üzere yetkililer dışında kimsenin evlere girmemesi gerektiğini belirten Köşger'in açıklaması sonrasında İzmirliler meraklandı.

01 Kasım 2020 Pazar 20:42
İzmi Valisi Yavuz Selim Köşger'den depremle ilgili önemli açıklama!
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Geçtiğimiz gün İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Köşger, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 910 kişiden oluşan toplam 450 ekibin deprem sahasında görevde olduğunu vurguladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen 910 kişilik 450 ekibin bina hasar tespiti yaptıkları belirtilirken ‘Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım.’ Dedi.

Aynı zamanda Vali Köşger Bayraklı ve Seferihisar’da bulunan Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın hafta sonu açık olduğunu açıkladı.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 20:42
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IzmirValiYavuz Selim KöşgerHasar Tespiti
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