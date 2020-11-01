İzmi Valisi Yavuz Selim Köşger'den depremle ilgili önemli açıklama!

Geçtiğimiz gün İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Köşger, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 910 kişiden oluşan toplam 450 ekibin deprem sahasında görevde olduğunu vurguladı.

Değerli İzmirliler

An itibariyle 910 kişiden oluşan 450 ekiple Çevre Şehircilik Bkn ekiplerimiz HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI yapmaktadır. Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin.

Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) Kasım 1, 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilen 910 kişilik 450 ekibin binayaptıkları belirtilirken ‘Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım.’ Dedi.

Aynı zamanda Vali Köşger Bayraklı ve Seferihisar’da bulunan Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın hafta sonu açık olduğunu açıkladı.