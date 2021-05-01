İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

İzin belgesiyle çalışanlar dikkat! El yazısı ile doldurulanların süresi doluyor..

Tüm Türkiye genelinde uygulamaya alınan tam kapanma süreci içerisinde e-başvuru sisteminde yaşanan yoğunluktan dolayı el yazısıyla doldurulan çalışma izin belgelerinin sürelerinin yarın dolacağı bildirildi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:46
İzin belgesiyle çalışanlar dikkat! El yazısı ile doldurulanların süresi doluyor..
Takip Et:

29 Nisan akşamı saat 19.00'da başlatılan ve 17 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma süreci içerisinde muaf tutulan işyerleri ve çalışanlardan istenen izin belgeleri ile ilgili bir rapor yayınladı. İçişleri Bakanlığı tarafında yayınlanan rapora göre tam kapanma sürecinde toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni verilirken e-başvuru ve Alo 199 hattı üzerinden de toplam 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgeleri düzenlendi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerini sıkı denetim kapsamında aldıkları çalışma izin belgelerinde sistemde oluşan yoğunluk nedeniyle el yazısıyla doldurulan izin belgelerinin geçerlilik sürelerinin sona ereceği bildirildi. Muafiyet kapsamı içine alınan sektör çalışlarının çalışma izinlerine ilişkin görev belgelerinin el yazısı ile doldurulmuş şeklinin 2 Mayısıs saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlanırken sürenin dolmasına az bir zaman kala çalışanların yeni belgelerini e-devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvurudan temin etmeleri istendi.

DENETİMLERDE SIKI TEDBİRLER!

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde denetimleri sıkı tutan kolluk birimleri kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma belgelerinin fotoğrafı çekilerek sisteme yüklüyor. Geçekleştirilen sorgulamalarda, belgesini ibraz eden kişinin muafiyetin dışında olmasının tespitinin halinde ise usulsüz belge ibraz etme suçlamasından dolayı cezai işlem uygulanıyor.




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çalışma Izin BelgesiE DevletE BaşvuruIzin Belgesi çıkarmaIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam kapanma akaryakıt satışlarını % arttırdı
Tam kapanma akaryakıt satışlarını % arttırdı
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Alkol Satışı yasak mı, yasak kalktı mı? Alkol atışı yasağında son durum ne, yasak devam ediyor mu?
Getir yasaklarda açık mı? Getir saat kaça kadar çalışıyor?
Getir yasaklarda açık mı? Getir saat kaça kadar çalışıyor?
Sputnik V aşısı Türkiye'de nerede üretilecek? Sputnik V aşısı hangi tesiste üretilecek?
Sputnik V aşısı Türkiye'de nerede üretilecek? Sputnik V aşısı hangi tesiste üretilecek?
Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık olayı ne, tutuklandı mı?
Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık olayı ne, tutuklandı mı?

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle!
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Brawl Stars çöktü mü, neden girilmiyor? Brawl Stars ilerleme neden duruyor?
Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz kaç yaşında? Burak Yılmaz kariyeri nasıl, hangi takımlarda oynadı?
Savaşçı Oktay Göktürk öldü mü? Tamer Karadağlı Savaşçıdan ayrılacak mı? Üzen veda...
TRT1 Dünya Hali dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm
Savaşçı 103. bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm kesintisiz izle
Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kardeşlerim son bölüm
Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2021
Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu, final ne zaman?
Alkol satış yasağı var mı? Yasak süresince içki satışı yapan yerler var mı?
1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa uzun ve resimli mesajlar 2021
On Numara 30 Nisan 2021 sonuçları, bilet sorgulama
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle
PUBG Mobile 19. sezon Godzilla ve King Kong ne zaman gelecek?
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.