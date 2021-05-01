İzin belgesiyle çalışanlar dikkat! El yazısı ile doldurulanların süresi doluyor..

29 Nisan akşamı saat 19.00'da başlatılan ve 17 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma süreci içerisinde muaf tutulan işyerleri ve çalışanlardan istenen izin belgeleri ile ilgili bir rapor yayınladı. İçişleri Bakanlığı tarafında yayınlanan rapora göre tam kapanma sürecinde toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni verilirken e-başvuru ve Alo 199 hattı üzerinden de toplam 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgeleri düzenlendi.

DENETİMLERDE SIKI TEDBİRLER!

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerini sıkı denetim kapsamında aldıkları çalışma izin belgelerinde sistemde oluşan yoğunluk nedeniyle el yazısıyla doldurulan izin belgelerinin geçerlilik sürelerinin sona ereceği bildirildi. Muafiyet kapsamı içine alınan sektör çalışlarının çalışma izinlerine ilişkin görev belgelerinin el yazısı ile doldurulmuş şeklinin 2 Mayısıs saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlanırken sürenin dolmasına az bir zaman kala çalışanların yeni belgelerini e-devlet sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvurudan temin etmeleri istendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde denetimleri sıkı tutan kolluk birimleri kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma belgelerinin fotoğrafı çekilerek sisteme yüklüyor. Geçekleştirilen sorgulamalarda, belgesini ibraz eden kişinin muafiyetin dışında olmasının tespitinin halinde ise usulsüz belge ibraz etme suçlamasından dolayı cezai işlem uygulanıyor.