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İzban çalışıyormu?

İzmirde yoğun şiddetli yağmurdan sonra hayat felç oldu.Vatandaşların merak ettiği konulardan biri olan İzban'ın çalışıyormu iptal edilen seferler nelerdir.Haberimizden öğrenebilirsiniz

02 Şubat 2021 Salı 12:45
İzban çalışıyormu?
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İzmir’de etkili olan yağmur sonrasında ev ve işyerleri sular altında kaldı.Belediye ekipleri yoğun ihbarlara yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlar ile suları boşaltmaya çalıştı.Bir çok noktada cadde ve sokaklar suya teslim oldu.

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) yaptığı duyuruda bir çok noktada sefer iptali meydana geldiğini duyurdu.

İzmir büyükşehir belediyesi ise tüm vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını uyarısı yaptı.

İzmir büyükşehir belediyesi başkanı tunç soyer ise sosyal medya hesabı twitter’dan şu sözleri paylaştı;

"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz.

Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.

Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor."



Son Güncelleme: 02.02.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
IzmirİZBAN
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