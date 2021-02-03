İYS nedir, nasıl kullanılır? İYS ile reklam mesajlarına son

Telefon kullanıcıları, telefonalarına kendi istekleri dışında gelen reklam mesajlarından oldukça rahatsız olmuş durumda. Artık istenmeyen mesajlar vatandaşlar tarafından engellenebilecek.

İleti Yönetim Sistemi hakkında

Hizmet sağlayıcılar, arayayarak, mesaj veya e-posta atarak telefon kullanıcılarını rahatsız ediyor. İleti Yönetim Sistemi'yle birlikte vatandaşlar, istemedikleri mesajları, aramaları bir daha almayacak. İstenmeyen numaraları şikayet edebilecekler. Hepsini İleti Yönetim Sistemi ile kolaylıkla gerçekleştirme fırsatı bulacaklar.

Ticari Elektnik İleti alabilmeleri için vatandaşları onayı bulunacak. İstemedikleri iletileri reddetme hakları bulunacak. İleti Yöneti Sistemi'nde vatandaşların 8 Ocak 2021 ve 16 Şubat 2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden onay vermesi gerekmektedir. Vatandaşların isteği dışından bir daha SMS gelmeyecek.

İleti Yönetim Sistemi'ni nasıl kullanabilirsiniz?

Alıcılara, mesaj, arama veya e-posta göndermek isteyen şahıslar ve tüzel kişilerin İYS'ye kaydolmaları gerekmektedir. İYS'ye giriş yaptıktan sonra "Vatandaş Girişi" tuşuna tıklayarak telefon numaranızı girmelisiniz. Cep telefonunuza gelen SMS'teki kodu ekrandaki arana girip onaylamalısınız. Karşınıza gelen Aydınlatma Metnini onayladıktan sonra size ileti gönderebilecek şirketlerin listesini göreceksiniz. Hangi şirketlerden mesaj almak istemediğini o ekrandan ayarlayabilirsiniz.