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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konvoyunda kaza!

Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada parti yönetiminden de bir kişinin aralarında bulunduğu dört kişinin yaralandığı öğrenildi.

11 Mart 2021 Perşembe 23:58
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konvoyunda kaza!
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Şanlıurfa’da esnafları gezen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, program dahilindeki Viranşehir ilçesine gitmek üzere hareket etti. Araç konvoyundaki eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Ensarioğlu’nun içinde olduğu araç, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda 15.kilometresindeki kavşakta bir minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürerek tedavi altına aldılar. İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş’un yaptığı açıklamada yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu belirtirken Ensarioğlu’nun bileğinin kırık olduğunu ve kendisinin isteği üzerine Diyarbakır’a sevk ettiklerini söyledi.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiMeral AkşenerMehmet Selim EnsarioğluKaza
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