İYİ Parti kurucu üyelerinden Seyit Yücel istifa etti!

İYİ Parti kurucu üyelerinden olan Seyit Yücel’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile partiden istifa ettiği belirtildi. Partiden istifa eden Seyit Yücel’in yeni parti kurma yolunda olan Ümit Özdağ ile ortak hareket edeceği belirtildi.

Özdağ ile olacak

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İYİ Parti kurucu üyelerinden olan Seyit Yücel Genel Başkan Meral Akşener ve yöneticilerine sık sık eleştirileri ile adından söz ettirmiştir. Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den istifası sonrasında harekete geçen Yücel partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Partiden istifa eden Seyit Yücel parti kurma aşamasında olan Ümit Özdağ ile birlikte hareket edeceği açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yücel, ‘Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle sayın Ümit Özdağ ile hareket etmek üzere İYİ Parti’den istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ile bağlantılı arkadaşlarım isterlerse takipten ayrılabilirler. Yeni süreç memleketimize ve yüce milletimize hayırlı olsun’ dedi.