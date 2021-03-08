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İYİ Parti kurucu üyelerinden Seyit Yücel istifa etti!

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden birisi olan Seyit Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile partiden istifa etti. İstifa eden Yücel'in Ümit Özdağ ile birlikte hareket edeceği açıklandı.

08 Mart 2021 Pazartesi 04:10
İYİ Parti kurucu üyelerinden Seyit Yücel istifa etti!
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İYİ Parti kurucu üyelerinden olan Seyit Yücel’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile partiden istifa ettiği belirtildi. Partiden istifa eden Seyit Yücel’in yeni parti kurma yolunda olan Ümit Özdağ ile ortak hareket edeceği belirtildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İYİ Parti kurucu üyelerinden olan Seyit Yücel Genel Başkan Meral Akşener ve yöneticilerine sık sık eleştirileri ile adından söz ettirmiştir. Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den istifası sonrasında harekete geçen Yücel partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özdağ ile olacak

Partiden istifa eden Seyit Yücel parti kurma aşamasında olan Ümit Özdağ ile birlikte hareket edeceği açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yücel, ‘Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle sayın Ümit Özdağ ile hareket etmek üzere İYİ Parti’den istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ile bağlantılı arkadaşlarım isterlerse takipten ayrılabilirler. Yeni süreç memleketimize ve yüce milletimize hayırlı olsun’ dedi.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 04:10
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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiSeyit YücelIstifaAçıklamaSosyal Medya
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