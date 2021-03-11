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İYİ Parti konvoyunda yaşanan kazada 4 kişi yaralandı!

Meral Akşener'in İYİ Parti konvoyu Şanlıurfa, Virahşehir yolu üzerinde seyir alırken Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun aracı ile minibüs çarpıştı.

11 Mart 2021 Perşembe 19:38
İYİ Parti konvoyunda yaşanan kazada 4 kişi yaralandı!
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Şanlıurfa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun aracı ile minibüs çarpıştı. Olayda, Ensarioğlu'nun şoförünün de dahil olduğu dört kişi yaralandı.

Meral Akşener'in Şanlıurfa ensaf ziyatetini tamamlamasıyla, programı çeçevesinde Viranşhier' e doğru hareket etti.

İYİ Parti konvoyunda yer alan isimlerden Devlet eski Bakanı İYİ Parti enel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun içinde yer aldığı araca 06 M 2121 plakalı araç, Şanşıurfa- Viranşehir otoyolunda 15'inci kilometresinde kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüs ile çarpıştı. Olay sonucunda Ensarioğlu'nun şoförünün de dahil olduğu dört kişi yaralandı. 

Kaza sonrası ihbar ile olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleler gerçekleştirilerek, yaralılar Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastnaesi'ne kaldırıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:38
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KazaArabaIyiParti
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