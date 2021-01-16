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İtfaiye eri 2021 alımları açıklandı! Başvurular ne zaman başlayacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalar ile 75 itfaiye eri alınacağı belirtildi. KPSS 60 puanla yapılacak alımlar için başvuru şartları, özel şartlar ve gerekli evraklar merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Başvurular ne zaman başlayacak? sorusunu araştırıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:26
İtfaiye eri 2021 alımları açıklandı! Başvurular ne zaman başlayacak?
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda 60 KPSS puanı ile 75 itfaiye eri alınacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında vatandaşlar araştırmalarına hız verirken başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer detaylar Belediye tarafından paylaşıldı.

İtfaiye eri başvuruları ne zaman başlayacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açıklamalarında itfaiye eri alınacağını belirtti. Başvuruların 12 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı açıklanırken son başvuru tarihi 15 Şubat 2021 olarak açıklandı.

Öte yandan başvuru yapılmadan önce adayların belediyenin sağlık personeli eşliğinde boy ve kilo ölçümlerinin yapılacağı açıklandı.

İtfaiye eri başvuru şartları nelerdir?

1 - Türk vatandaşı olmak.

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, para aklama, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4 - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6 - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İtfaiye eri özel başvuru şartları nelerdir?

1 - İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puanı almış olmak.

2 - Tartılma ve ölçülme aç kanına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

3 - Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

4 -Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

5 - 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

6 - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle kovulmuş olmamak.

İtfaiye eri başvuruları için gerekli evraklar nelerdir?

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya belediyeden onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı öneği (1 adet)

- 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet)

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı öneği,

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı öneği (1 adet)

- 2 adet biyometrik fotoğraf

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:26
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