İtalyan ayakkabı firmaları İstanbul'da müşteri avında

İtalyan ayakkabı firmaları Türk ayakkabı sektörünün salgın dönemi boyunca ilk kez faaliyet gösterdiği ‘63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) için Türkiye'ye gelen alım heyetleriyle resmi olmayan kaçak yollardan görüşmeye çalışıyor. AYMOD'un Yeşilköy'de düzenlendiği fuar alanına yakın bir otelin en alt katı kiralayıp burada ürünlerini sergileyen 13 İtalyan firmasının temsilcileri, bu ayarladıkları yerde satış yapmaya çalışıyor. İtalyan firmaları etik ve hoş olmayan yollarla fuar alanından çıkan alım heyetlerini otele götürüyor.

Kaçak fuar görüntülendi

İtalyan ayakkabı firmaları tarafından oluşturulan küçük sergiyi görüntülerinde gösterime çıkan ayakkabıların masalara dizilerek sergilendiği alanlar görüntülendi Gösterilen modellerin ağırlıklı olarak erkek ayakkabılarından oluşuyor. İtalyanlar etik olmayan yollarla Türkiye’den yüklü alımlar yapan Rus, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden müşterileri kendilerine çekerek kendi markalarından alım yapmaya teşvik için uğraşıyorlar.

Bu durumun ortaya çıkmasına ilk olarak Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Deneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican ön ayak olmuştu. Endican, İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda salgın sebebiyle beklediği talebi göremeyince İtalyan firmalarının Türkiye'de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söylemişti.

Bu gelişmelerinden sonra denek yönetimi yapılan toplantılar sonucunda bahsi geçen bu İtalyan firmaların anlaşma sağlayarak bugün resmi yollarla AYMOD'a katılım sağladığı ve alım heyetleriyle görüşmeye başladığı bilgisi verildi.

