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İtalyan ayakkabı firmaları İstanbul'da müşteri avında

Tüm dünyayı etki altına alan Covid salgını sonucunda bu salgından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da katılması beklenen ama katılamayan 13 İtalyan ayakkabı firması, İstanbul’daki ayakkabı fuarı zamanında, Yenibosna’da bulunan turistik bir otelde salonu kiralayıp alternatif bir mini fuar açtı. İstanbul’a tatil ve iş amaçlı gelen Avrupalı ve Rus alım heyetlerini, Yeşilköy’deki fuar alanından özel VİP araçlar ile birlikte otele getiren İtalyanlar, kendi tasarladıkları ve ürettikleri ürünleri satmak için ikna görüşmeleri yapıyor.

02 Ekim 2020 Cuma 20:42
İtalyan ayakkabı firmaları İstanbul'da müşteri avında
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İtalyan ayakkabı firmaları Türk ayakkabı sektörünün salgın dönemi boyunca ilk kez faaliyet gösterdiği ‘63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) için Türkiye'ye gelen alım heyetleriyle resmi olmayan kaçak yollardan görüşmeye çalışıyor. AYMOD'un Yeşilköy'de düzenlendiği fuar alanına yakın bir otelin en alt katı kiralayıp burada ürünlerini sergileyen 13 İtalyan firmasının temsilcileri, bu ayarladıkları yerde satış yapmaya çalışıyor. İtalyan firmaları etik ve hoş olmayan yollarla fuar alanından çıkan alım heyetlerini otele götürüyor.

Kaçak fuar görüntülendi


İtalyan ayakkabı firmaları tarafından oluşturulan küçük sergiyi görüntülerinde gösterime çıkan ayakkabıların masalara dizilerek sergilendiği alanlar görüntülendi Gösterilen modellerin ağırlıklı olarak erkek ayakkabılarından oluşuyor. İtalyanlar etik olmayan yollarla Türkiye’den yüklü alımlar yapan Rus, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden müşterileri kendilerine çekerek kendi markalarından alım yapmaya teşvik için  uğraşıyorlar.

Bu durumun ortaya çıkmasına ilk olarak Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Deneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican ön ayak olmuştu. Endican, İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda salgın sebebiyle beklediği talebi göremeyince İtalyan firmalarının Türkiye'de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söylemişti.

Bu gelişmelerinden sonra denek yönetimi yapılan toplantılar sonucunda  bahsi geçen bu İtalyan firmaların anlaşma sağlayarak bugün resmi yollarla AYMOD'a katılım sağladığı ve alım heyetleriyle görüşmeye başladığı bilgisi verildi.



Son Güncelleme: 02.10.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaCovid
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