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İsveç'te Kasım ayından beri haber alınamayan genç subayın cansız bedenine ulaşıldı

4 ay önce İsveç'te koşu yapmaya çıkan ve sonrasında kendisinden haber alınamayan Deniz Arda'nın cansız bedeni bir ulusal parkta kayalıklarda bulundu. 31 yaşındaki komandonun ölümünde herhangi bir şüphe unsuru görülmedi.

09 Mart 2021 Salı 02:13
İsveç'te Kasım ayından beri haber alınamayan genç subayın cansız bedenine ulaşıldı
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İsveç Stockholm’de Kasım 2020 yılında kaybolan Türk-İsveç vatandaşı Deniz Arda’nın cansız bedeni bulundu.

Genç komandonun bulunması için sosyal medya hesaplarından kampanyalar başlatılmış İsveç ordusunda önemli bir yere sahip olan Deniz Arda’nın bulunması için seferber olunmuştu. Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri okulda müdür olan Deniz Arda 18 Kasım 2020 günü koşu yapmak için evden ayrılmış o günden itibaren bulunamamıştı.

31 yaşındaki genç askerin katılması gereken görevde bulunmaması üzerine ailesine haber verilmiş ancak dört aydan bu yana süren arama çalışmaları sonuç vermemişti. 27 Şubat 2021 günü Tyresta Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan bir kişi kayalıklar arasında ceset görüp polise ihbar etmesi üzerine cesedin otopsi sonucunda kayıp olan Deniz Arda’ya ait olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 02:13
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