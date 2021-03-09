İsveç'te Kasım ayından beri haber alınamayan genç subayın cansız bedenine ulaşıldı

İsveç Stockholm’de Kasım 2020 yılında kaybolan Türk-İsveç vatandaşı Deniz Arda’nın cansız bedeni bulundu.
31 yaşındaki genç askerin katılması gereken görevde bulunmaması üzerine ailesine haber verilmiş ancak dört aydan bu yana süren arama çalışmaları sonuç vermemişti. 27 Şubat 2021 günü Tyresta Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan bir kişi kayalıklar arasında ceset görüp polise ihbar etmesi üzerine cesedin otopsi sonucunda kayıp olan Deniz Arda’ya ait olduğu anlaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 09.03.2021 02:13