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İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı

Türkiye'de faaliyet göstermemesi için verilen erişim engeli kararı İstinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Söz konusu engelin kaldırılmasıyla Uber, Türkiye’de tekrar faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 14:05
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
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İstinaf mahkemesi tarafından bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında 2019 yılında web sitesi ve telefon uygulamasına konulan erişim engelini kaldırdı. Alınan mahkeme kararı ile birlikte Uber Türkiye genelinden tekrar faaliyete geçmeye başlayacak.

Taksiciler denekleri tarafından açılan davayla birlikte Uber'in Türkiye genelinde tüm faaliyetlerine son verilmiş ve web sitesiyle telefonlara inirilen Uber uygulamasına erişim engeli konulmuştu. 2010 yılından beri faaliyet gösteren Uber'in Türkiye yasağı bugün İstinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi almış olduğu kararın hatalı bulunduğu ve bu hatalı kararla birlikte Uber'e erişim engelini kaldırılmasına karar verdi.

Söz konusu kararla ilgili açıklama yapan Uber Global sözcüsü, Türkiye’ye olan inançlarının devam ettiğini vurgulayarak, "İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



Son Güncelleme: 24.12.2020 14:05
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Anahtar Kelimeler:
UberErişim EngeliUber YasağıYasak Kararı
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