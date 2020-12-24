İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı

İstinaf mahkemesi tarafından bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında 2019 yılında web sitesi ve telefon uygulamasına konulan erişim engelini kaldırdı. Alınan mahkeme kararı ile birlikte Uber Türkiye genelinden tekrar faaliyete geçmeye başlayacak.
Söz konusu kararla ilgili açıklama yapan Uber Global sözcüsü, Türkiye’ye olan inançlarının devam ettiğini vurgulayarak, "İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Son Güncelleme: 24.12.2020 14:05