İstinaf Mahkemesi, Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu!

İstinaf Mahkemesi'ne gönderilen ve mahkeme heyeti arasında değerlendirilen dosyalarda Gezi olaylarına yönelik açılan davada yargılanan Osman Kavala’nın tüm suçlardan beraat etmesine ilişkin verilen karar oy birliği ile bozuldu. Kavala ile birlikte 8 sanığın beraat kararının dosyası hükmü bozulan yerel mahkemeye gönderildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gezi Parkı olaylarıyla ilgili aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkında verilmiş olan beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Sanık olarak yargılanan Osman Kavala ve diğer 8 sanık için verilen beraat kararlarına ilişkin hükmün bozulmasına karar verilirken heyet, dava dosyasının tekrar incelenmesi ve dosya üzerinde hüküm kurulması için ilk derece sıfatındaki yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.