İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...

İstinaf Mahkemesi, Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu!

Gezi olaylarına ilişkin açılan davada yargılanan Osman Kavala hakkında verilen beraat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

22 Ocak 2021 Cuma 18:18
İstinaf Mahkemesi, Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu!
Takip Et:

İstinaf Mahkemesi'ne gönderilen ve mahkeme heyeti arasında değerlendirilen dosyalarda Gezi olaylarına yönelik açılan davada yargılanan Osman Kavala’nın tüm suçlardan beraat etmesine ilişkin verilen karar oy birliği ile bozuldu. Kavala ile birlikte 8 sanığın beraat kararının dosyası hükmü bozulan yerel mahkemeye gönderildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gezi Parkı olaylarıyla ilgili aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkında verilmiş olan beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Sanık olarak yargılanan Osman Kavala ve diğer 8 sanık için verilen beraat kararlarına ilişkin hükmün bozulmasına karar verilirken heyet, dava dosyasının tekrar incelenmesi ve dosya üzerinde hüküm kurulması için ilk derece sıfatındaki yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 18:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Osman KavalaBeraat Kararıİstinaf Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HSK, FETÖ bağlantılı 9 hakim ve savcının ihracına karar verdi
HSK, FETÖ bağlantılı 9 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Tokat'ta alarm! Mutasyonlu koronavirüs tespit edildi
Tokat'ta alarm! Mutasyonlu koronavirüs tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Aksaray'da bir aile sobadan çıkan gazdan zehirlendi
Aksaray'da bir aile sobadan çıkan gazdan zehirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB'nin mobil ekmek büfelerini yasakladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, İBB'nin mobil ekmek büfelerini yasakladı
Donan kalorifer kazanı patladı: 1 kadın hayatını kaybetti
Donan kalorifer kazanı patladı: 1 kadın hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Esnaflar için hangi banka daha iyi? 2021 Esnafların banka tavsiyeleri neler?
Acemi Anneler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2021 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları
Çiğ köfte markalarının bayilik fiyatları 2021
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Rüyada dondurma yemek görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada dondurma yemek görmek rüyasının tabiri
Belediyede memur olmak için yaş sınırı kaçtır? Belediye memur alımı nasıl olur?
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Ocak 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Nafaka zammı nasıl hesaplanır? 2021 Nafaka hesaplama tefe tüfe
Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?
Hayırlı cumalar! 27 Mart Cuma mesajları ve en anlamlı cuma sözleri
Türk Telekom internet neden yok, ne zaman gelecek? Türk Telekom internet kesintisi sebebi ne? 3 Gün boyunca gelmeyecek!
Mucize Doktor Elif kimdir? Gerçek adı nedir? Serenay Aktaş rol aldığı yapımlar
Banka mülakatları nasıl yapılır? Banka mülakatlarında dikkat edilmesi gerekenler
En Şık Benim başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Açıktan üniversite okurken askere gidilir mi? Açıktan üniversite ile tecil yapılır mı?
Kefalet Kredisi hesaplama nasıl olur? 2021 Esnaf ve Sanatkârlar kredi hesaplama
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan 2021 tarım ve hayvancılık destek ödemeleri
4447 19.Madde gerekli teşvik şartları nedir?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.