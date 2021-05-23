İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler

İstinaf mahkemeleri özellikle Sedat Peker’in açıklamaları sonrasında merak edilmeye devam ederken 2016 yılından beri aktif olarak işlerine devam eden istinaf mahkemeleri araştırılıyor. Mehmet Ağar’ın JİTEM davasında ki berat kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine istinaf mahkemelerinin görevleri de araştırılanlar arasında yerini aldı.

2016 yılında kullanılmaya başlanan istinaf mahkemeleri ikinci derece mahkeme olarak görev yapmakla birlikte ilk derece mahkemelerin verdiği kararları bozma hakkına sahiptir. Hukuka güveni arttırılmak için geçmiş yıllarda yürürlüğe alınan İstinaf Mahkemeleri aynı zamanda bölge idari mahkemeleri olarak da bilinmektedir.

İkinci derece mahkeme olan istinaf mahkemeleri genel olarak ilk dava sonucunda çıkan kararı kabul etmeyenlerin başvurduğu ikinci derece mahkeme olurken vatandaşlar hangi dava ve cezaların istinaf mahkemelerine başvuru ile yeniden değerlendirilebileceğini de araştırıyor.

İstinaf mahkemeleri hangi dosyalara bakar?

İstinaf mahkemeleri 5 yıla kadar ceza alan veya para cezasına çarptırılan hukuk davaları başta olmak üzere bölge adliyesi mahkemelerine giden davalar istinaf mahkemelerine gidilebilir. Ancak 15 yıl ve daha fazla ceza alan davalar bölge adliyeleri tarafından resen incelenecektir.

Ayrıca hapis cezasına çevrilen adli cezalar dışında verilen ve 3.000 TL’den fazla olan para cezalarına ve 500 günü geçmeyen adli cezalara istinaf mahkemelerinin ilgilenmesi için başvuru yapılamayacak.

İstinaf mahkemelerinin kurulma amacı nedir?

İstinaf mahkemeleri temyiz mahkemeleri değildir. İlk derece mahkemelerde verilen kararlar direkt olarak istinaf mahkemelerine gelerek ikinci derece yargılama niteliği taşımaktadır.

Kurulma amacı olarak adliyelerin iş yüklerinin azaltılması gösterilirken adli yargı düzeninde 2004’ten, idari yargıda ise 2014 yılından itibaren yasallaşmış ve kullanılmaya başlanmıştır. İstinaf mahkemelerinin yürürlüğe alınması ile birlikte 2 derece yargılama sistemine de başlanmış oldu. Ayrıca istinaf mahkemelerinin kurulmasının bir diğer amacı hukuka güvenin arttırılmasıdır.

Hangi illerde istinaf mahkemesi var?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından geçtiğimiz günlerde yeni istinaf mahkemeleri açıldı buna göre açılışlara katılan Abdülhamit Gül Konya ve Sakarya bölgesinde istinaf mahkemelerini açarken ayrıca Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 9 ilde istinaf mahkemeleri bulunurken Konya ve Sakarya ile Türkiye’de 11 istinaf mahkemesi olduğu açıklandı.

1 milyona yakın dosya sonuçlandı

Vatandaşlar arasında istinaf mahkemesi olarak adlandırılan bölge adliye mahkemeleri 2018 Kasım ayına kadar gelen 1 milyon 364 bin dosyanın 925 bin kadarının sonuca bağlandığını açıkladı.

İstinaf mahkemelerine gelen davaların %67’sinin karara bağlandığı açıklananlar arasında yerini alırken dosyalar ortalama olarak ceza dairelerinde 113, hukuk dairelerinde 161 gün olarak açıklandı.