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İstiklal Marşı'nın kabulü için Galata Kulesi'nde Mapping Show düzenlendi!

İstiklal Marşı'nın kabulü için düzenlenen gösterilerde Galata Kulesinde mapping show düzenlendi. Şovda Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere pek çok tarihi önemli isim yer alırken gösterinin sonunda Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafları kullanıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 21:17
İstiklal Marşı'nın kabulü için Galata Kulesi'nde Mapping Show düzenlendi!
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Galata Kulesine mapping gösterisi düzenleyeceğini açıkladı. Videolu olması planlanan mapping pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye devam ediyor.

12 Mart tarihinin önemi olan İstiklal Marşı’nın kabulü için 100. Yıl gösterisi düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen gösteriler kapsamında Galata Kulesine mapping video yansıtılarak İstiklal Marşı’nın 100. Yılı kutlanacak. Türklerin Orta Asya’dan çıkarak günümüze kadar isimleri gelen kahramanlardan oluşan Mapping Show Galata Kulesi’ne yansıtılarak gerçekleşti. Lazer gösterilerinin de yapıldığı 12 Mart tarihinde aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan’ın Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı, İstanbul’un Fethi ve 15 Temmuz görüntülerine de yer verildi. Düzenlenen gösterilerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir'in fotoğrafları kullanılırken aynı zamanda İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un da fotoğrafları kullanıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:17
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Istiklal Marşı12 MartKabul100. YılMappingGalata Kulesi
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