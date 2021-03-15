İstiklal Caddesi'nde yaya trafiğine 3 dakikalık çözüm!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve en işlek caddelerinden biri olarak biline İstiklal caddesinde yaşana insan yoğunluğunda koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görülüyor. Beyoğlu Belediyesine bağlı ekipler ise aldıkları bir kararla yaya trafiğine 3 dakikalık bir çözüm uygulaması geliştirdi.

Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı'nda bulunan giriş ve çıkış yerlerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler yaşanılan yoğunluğa göre caddenin giriş ve çıkışlarını 3 dakika kapattıktan sonra 3 dakikalık ulaşıma açma durumuna getiriyor.