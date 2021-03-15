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İstiklal Caddesi'nde yaya trafiğine 3 dakikalık çözüm!

İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yoğunluğun önüne geçilebilmesi için 3 dakikalık çözüm getirildi.

15 Mart 2021 Pazartesi 17:16
İstiklal Caddesi'nde yaya trafiğine 3 dakikalık çözüm!
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve en işlek caddelerinden biri olarak biline  İstiklal caddesinde yaşana insan yoğunluğunda koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görülüyor. Beyoğlu Belediyesine bağlı ekipler ise aldıkları bir kararla yaya trafiğine 3 dakikalık bir çözüm uygulaması geliştirdi. 

Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı'nda bulunan giriş ve çıkış yerlerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler yaşanılan yoğunluğa göre caddenin giriş ve çıkışlarını 3 dakika kapattıktan sonra 3 dakikalık ulaşıma açma durumuna getiriyor.



Son Güncelleme: 15.03.2021 17:16
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Anahtar Kelimeler:
Istanbulİstiklal CaddesiYaya TrafiğiKoronavirüs Kararı
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