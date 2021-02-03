İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...

İstifa çağrılarına Melih Bulu'dan net yanıt: İstifayı düşünmüyorum!

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının hemen ardından başlatılan eylemlerde hedef haline gelen Melih Balu'ya iletilen istifa çağrılarına karşılık Balu'dan istifayı düşünmüyorum şeklinde net bir yanıt geldi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
İstifa çağrılarına Melih Bulu'dan net yanıt: İstifayı düşünmüyorum!
Takip Et:

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve daha sonra Üniversite rektör atamasına karşılık başlatılan eylemlerin hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrıları gelmeye başladı. 

Teknofest'e katılan ve burada basının sorularını yanıtlayan Melih Bulu, kendisine yönelik sorulan 'İstifa edecek misiniz?' şeklindeki bir soruya, istifayı düşünmüyorum şeklinde net bir yanıt verdi.

Üniversite'nin geleceği için tüm tecrübelerini aktarmanın kendisinin bir hayali olduğunu söyleyen Melih Balu, Boğaziçi'nin paydaş ve öğrencileri ile birlikte Üniversite'yi çok daha iyi yerlere taşıyacağını belirterek Boğaziçi'ni ilk 100 üniversite arasına sokma hedefinin olduğunu kaydetti.

İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Prof. Dr. Melih Bulu, Demokratik protestoların her zaman olabileceğini ve rektörlüğün ablukaya alınması sonrası müdahalenin başladığını söyleyerek Kabe resmi ile ilgili gerçekleştirilen provokasyonlar sonrası olayların bu denli büyüdüğünü de sözlerine ekledi. Sokağa çıkma yasağında öğrencilerin dışarıda olmalarından dolayı polisin müdahalede bulunduğunu belirten Balu, daha sonrasında personellerin güvenli bir şekilde evlerine gitmelerinin sağlandığını kaydetti.



Son Güncelleme: 03.02.2021 13:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Melih BaluBoğzaiçi üniversitesiProtestoIstifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi Üniversitesi Aşağı Bak haberi yalan mı? EGM'den o habere açıklama geldi!
Boğaziçi Üniversitesi Aşağı Bak haberi yalan mı? EGM'den o habere açıklama geldi!
Muhalif lider Navalny için mahkeme kararı belli oldu
Muhalif lider Navalny için mahkeme kararı belli oldu
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
Şanlıurfa Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Şanlıurfa Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Adana'da balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi
Adana'da balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisindeki Beyza karakteri Kimdir? Melis Yıldıran dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı nedir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Şubat 2021
Acemi Anneler dizisinde Cenk karakterini Ege Semih Erken canlandırıyor
Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filmi fragmanı yayınlandı!
Sıvı temaslı ıslak telefon nasıl kurutulur?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisindeki Sevda karakteri kimdir? Begüm Topçu nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı!
Evden sipariş verebileceğiniz sanal market uygulamaları
Instagram gizli hesap içeriğin nasıl görülür? İnstagram gizli hesap paylaşımlarını görme
Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yeni yarışmacısı Acun tarafından açıklandı!
2021 yılı için Pasaport, MTV, Harç ücretleri ve trafik cezalarına zam yapıldı!
En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar ve geri ödeme planları
KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sorgulama ekranı
Sefirin Kızı Nare diziden neden ayrıldı? Neslihan Atagül Sefirin Kızı’ndan ayrılış sebebi belli oldu
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
Beyaz TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Rüyada fındık görmek görmek neye işaret eder? Rüyada fındık görmenin anlamları ve yorumları
Model grubunun solisti Fatma Turgut sevgilisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Kanal D Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.