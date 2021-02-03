İstifa çağrılarına Melih Bulu'dan net yanıt: İstifayı düşünmüyorum!

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve daha sonra Üniversite rektör atamasına karşılık başlatılan eylemlerin hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrıları gelmeye başladı.

Teknofest'e katılan ve burada basının sorularını yanıtlayan Melih Bulu, kendisine yönelik sorulan 'İstifa edecek misiniz?' şeklindeki bir soruya, istifayı düşünmüyorum şeklinde net bir yanıt verdi.

Üniversite'nin geleceği için tüm tecrübelerini aktarmanın kendisinin bir hayali olduğunu söyleyen Melih Balu, Boğaziçi'nin paydaş ve öğrencileri ile birlikte Üniversite'yi çok daha iyi yerlere taşıyacağını belirterek Boğaziçi'ni ilk 100 üniversite arasına sokma hedefinin olduğunu kaydetti.

İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Prof. Dr. Melih Bulu, Demokratik protestoların her zaman olabileceğini ve rektörlüğün ablukaya alınması sonrası müdahalenin başladığını söyleyerek Kabe resmi ile ilgili gerçekleştirilen provokasyonlar sonrası olayların bu denli büyüdüğünü de sözlerine ekledi. Sokağa çıkma yasağında öğrencilerin dışarıda olmalarından dolayı polisin müdahalede bulunduğunu belirten Balu, daha sonrasında personellerin güvenli bir şekilde evlerine gitmelerinin sağlandığını kaydetti.