İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!

İş kanunu kapsamına 10. madde olarak eklenen kararda değişiklik yapılmasına karar verildi ve söz konusu sürenin 2 ay daha uzatılarak yeni tarih 17 Mart 2021 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı iş/hizmet sözleşmelerinin bazı haller dışında işverenler tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenleme aynı maddenin 4. fıkrasına dayanarak yapılırken, düzenlemenin 1. ve 2. fıkrasında yer alan 3 aylık sürelerin değişikliğe gidilmesi açık olarak belirlenme yetkisinin olduğu belirtiliyor.
Son Güncelleme: 30.12.2020 09:48