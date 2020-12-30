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İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!

Pandemi nedeniyle uygulamaya alınan işten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. 17 Ocak tarihinde sona ermesi kararlaştırılan süre 2 ay daha uzatıldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:48
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan Cumhurbaşkanlığı kararına göre pandemiden dolayı iş sözleşmesinin feshine dayalı işten çıkarma yasağı ile kısa çalışma ödenekleri hakkında 16 Nisan 2020 tarihinde başlatılan uygulama tarihi 17 Ocak tarihinde sona erecekti.

İş kanunu kapsamına 10. madde olarak eklenen kararda değişiklik yapılmasına karar verildi ve söz konusu sürenin 2 ay daha uzatılarak yeni tarih 17 Mart 2021 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı iş/hizmet sözleşmelerinin bazı haller dışında işverenler tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenleme aynı maddenin 4. fıkrasına dayanarak yapılırken, düzenlemenin 1. ve 2. fıkrasında yer alan 3 aylık sürelerin değişikliğe gidilmesi açık olarak belirlenme yetkisinin olduğu belirtiliyor.



Son Güncelleme: 30.12.2020 09:48
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