İşten çıkarma yasakları ne zamana kadar uzatıldı? Son gün ne zaman?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmamalarına yönelik kararda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile söz konusu işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatıldığı bildirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İş Kanunu uyarınca işverenlerin maddi sıkıntının önüne geçmeleri için çalışanlarını işten çıkarmamalarını öngören uygulamanın 17 Mart tarihinde sona ereceği duyurulmuştu. Son yapılan değişiklikle ise bu yasak 2 ay daha uzatıldı.

4857 sayılı İş Kanunu'nu içerisinde yer alan çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesinin önüne geçilmesini önlemek adına hazırlanan düzenlemeyi öngören 10'uncu maddesine göre geçici olarak belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreli daha uzatılması yönünde bir düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar ilişkin duyuruyu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaparken Bakan Selçuk duyurusunda normalleşme süreci içerisinde iş ve işçi istihdamını korumak adına alınan tedbirlere devam edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile de yasada yer alan 'Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nın son belirtilen tarihten itibaren 2 ay süre ile uzatıldığını söyledi.