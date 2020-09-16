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İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Laleli semtinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bölgede faaliyet gösteren döviz bürosu çalışanları arasında silahlı bir kavga çıktı. İki kişi yaralandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:10
İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma
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İstanbul’da bulunan Fatih ilçesindeki Laleli semtinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bölgede faaliyet gösteren döviz bürosu çalışanları arasında silahlı bir kavga çıktı. İki kişi yaralandı. Sat 16:00 sularında yaşanan bu olay, Büyükreşitpaşa Caddesi'nde gerçekleşti. Döviz bürosunda çalışan kişiler arasında önce sözlü bir tartışma çıktı. Sonrasında ise bu tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışan ikilinin arasında geçmişe dayanan husumetlerin olduğu da ortaya çıktı.

Ortaya çıkan tartışma sonrasında saldırgan kişi silahını çıkardı ve büro çalışanı olan Nuh Kılıçarslan ve Mutlu Akpınar’a ateş etti. Yaralanan şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçsa da kısa bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulFatihLaleli
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