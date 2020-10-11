İstanbul'un göbeğinde salgını yok sayıp dansözlü parti verdiler!

Tüm Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, ülkenin dört bir yanından pes dedirten görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile eğlence mekanlarında saat 00.00’dan sonra müzik yayınının yasaklandığı bildirilmişti. Ancak birçok işletme bu yasakları ve virüs tehlikesini hiçe sayarak salgın öncesindeki gibi hizmet vermeye devam ediyor. Polis ekipleri tüm yurtta denetimler yaparken, Şişli Mecidiyeköy’de skandal görüntüler yaşandı.
Salgını yok saydılar
Partiye katılan kişilerin paylaştığı görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, yasağa uymayan mekan için harekete geçti.
Son Güncelleme: 11.10.2020 22:02