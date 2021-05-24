İstanbul’un göbeğinde gözaltına alınmamak için soyunan kadın tepkilere sebep oldu

Taksim Meydanı’nda erkek arkadaş meselesi yüzünden Fas uyruklu 2 kadın meydan ortasında kavgaya tutuştu. Saçlarından tutarak şiddet uygulayan kadınlar insanları rahatsız etmesi üzerine polis ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadınları ifade alınması için polis merkezine götürmek istedi. Fakat kadınlardan biri teslim olmamak için direndi.





Polis aracına binmek istemeyen Faslı kadın sokak ortasında soyundu. Polise zor anlar yaşatan kadın vatandaşlar tarafından sert tepkilere maruz kaldı. Memurların iknası üzerine üstünü giyinen kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.









