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İstanbul'un 9 ayrı ilçesinde su kesintisi! 13 saat sürecek..

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan bazı ilçelerde 1 Haziran günü 13 saat sürecek olan bir su kesintisi yaşanacak. İSKİ, tarafından yapılan açıklamada su kesintisi yaşayacak olan ilçeler tek tek sıralandı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20
İstanbul'un 9 ayrı ilçesinde su kesintisi! 13 saat sürecek..
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İstanbul'un Anadolu Yakası tarafından bulunan 9 ayrı ilçede su kesintisi yaşanacak. Ömerli içme suyunun arıtma tesisleri içerisinde yer alan depoların devreye alınması nedeniyle meydana gelecek olan su kesintisiyle ilgili İSKİ, bir açıklama yaparak ilçe listesini yayınladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarafından yapılan açıklamada 'Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri' içerisine yeni inşa edimiş olan su depolarının, 1 Haziran tarihinde devreye alınacağı ve gerçekleştirilecek çalışmalardan dolayı da 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat sürecek olan bir su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İSKİ, açıklamasında su verilemeyecek ilçeleri de şöyle sıraladı:

- Sultanbeyli, 

- Tuzla, 

- Pendik,

- Kartal, 

- Maltepe, 

- Adalar,

- Ümraniye,

- Sancaktepe,

- Üsküdar..


Son Güncelleme: 29.05.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
İSKİIstanbulSu Kesintisi1 Haziran
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