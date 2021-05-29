İstanbul'un 9 ayrı ilçesinde su kesintisi! 13 saat sürecek..

İstanbul'un Anadolu Yakası tarafından bulunan 9 ayrı ilçede su kesintisi yaşanacak. Ömerli içme suyunun arıtma tesisleri içerisinde yer alan depoların devreye alınması nedeniyle meydana gelecek olan su kesintisiyle ilgili İSKİ, bir açıklama yaparak ilçe listesini yayınladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarafından yapılan açıklamada 'Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri' içerisine yeni inşa edimiş olan su depolarının, 1 Haziran tarihinde devreye alınacağı ve gerçekleştirilecek çalışmalardan dolayı da 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat sürecek olan bir su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İSKİ, açıklamasında su verilemeyecek ilçeleri de şöyle sıraladı:

- Sultanbeyli,

- Tuzla,

- Pendik,

- Kartal,

- Maltepe,

- Adalar,

- Ümraniye,

- Sancaktepe,

- Üsküdar..