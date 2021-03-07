İstanbullulara Ekrem İmamoğlu’ndan koronavirüs uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu vakaların artması sebebiyle İstanbul’da yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Başkan İmamoğlu sözlerine başlarken “Tüm İstanbullulara bu şehrin belediye başkanı olarak uyarımdır” diyerek söze başladı.

“Salgın hala gücünü koruyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısıtlamaların yavaş yavaş kalkması ile vatandaşların dikkat etmediğini öne sürerek "Önlemlerin esnetilmesi hiçbir şekilde rehavete yol açmamalı, herkes uyarı ve tedbirlere harfiyen uymalı. Salgın hâlâ gücünü koruyor.” ifadelerini kullandı. Vatandaşların sıkıldıklarına değinen Başkan İmamoğlu, İstanbul’da vaka artışının olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan duyuruda İstanbul’da vaka artışlarında büyük artış olduğu söylendi.

“Endişe bugün gerçeği dönüştü”

İstanbul’un analiz ettiğini ve geçen hafta belediyenin Bilimsel Danışma Kurulu’nun 46. toplantısında verileri paylaşan İmamoğlu, kısıtlamaların yavaş yavaş kalkması ile insanların rahatladığını ve pandemi kurallarına uyulmadığına değindi. İmamoğlu, Bilim Kurulu’nun ifadelerine göre “Maalesef endişenin bugün gerçeğe dönüştüğünü yaşıyoruz” dedi.

Bilim Kurulu’nun uyarmasından sonra belediye olarak pandemi kurallarına göre uygun şekilde devam edileceğini söyleyen İmamoğlu, vatandaşlara mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması için uyarıda bulundu.

Toplu taşımada tam kapasite hizmet verilen İstanbul’da tüm araçların yollarda olduğunu söyleyen İmamoğlu, caddelerin ve sokakların kalabalıklaştığını dile getirdi.

Mesafe kuralının aşıldığına dikkat eden İstanbul Belediye Başkanı, tedbirsizliklerin can ve mal kayıplarına yol açacağını söyledi.

Sözlerine şu sözlerle son veren İmamoğlu, “Sağlıklı bir İstanbul için, yaşamımız için hepimizi sorumluluğa davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.