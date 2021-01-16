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İstanbullular dikkat! Uyarı üzerine uyarı: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarında İstanbul'da karla karışık yağmur görüleceği ve yoğun kar yağışının da beklenildiği duyuruldu. Yetkililer yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyarırken kar kalınlığının 15-20 cm arasında olabileceği belirtildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:52
İstanbullular dikkat! Uyarı üzerine uyarı: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak
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Marmara Bölgesi ve İstanbul'a beklenen kar yağışı öncelikle karla karışık yağmur, daha sonrasında da yoğun kar yağışı olarak gelebileceği öngörülüyor. Meteoroloji'den edinilen son hava durumu tahminlerinde ise bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Kar yağışının başlayacağı bölgede yağışların, İstanbul ve Kocaeli'de görüleceği, Sakarya ve Yalova çevrelerinde ise kuvvetli olarak yağacağının belirtildiği açıklamada vatandaşlar olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

İstanbul'da görülecek olan yoğun kar yağışıyla ilgili uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, yağışların, akşam saatlerinde başlayacağı ve kuzeybatı yönlerden esecek olan kuvvetli rüzgarla birlikte il genelinde kar yağışı görüleceği belirtildi. Bu gece ve yarın  da etkisini göstereceği yoğun kar kıyı kessimlerinde 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde ise 15-20 cm kalınlığa ulaşabileceğinin aktarıldığı açıklamada yağışlardan dolayı meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiIstanbulKar YağışıHava Durumu
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