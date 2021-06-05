İstanbul'dan sevindirici haber! Salgından bu yana pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü!

Son dakika haberine göre koronavirüs salgınından bu yana metropol şehir İstanbul’da en düşük vaka oranı görüldüğü tespit edildi. 2020 Mart ayından beri Türkiye’de görülen salgın en çok etkisinin İstanbul’da gösterirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ‘hep birlikte başarıyoruz’ diyerek müjde verdi. Vaka oranları en çok İstanbul’da görülürken kalabalık şehirde bir ilk yaşandı. Aşıların sonuç vermesi ile vaka sayısında düşüş görüldü. Uzmanlar vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söylerken İl Sağlık Müdürü’nün sevinci gözlerden kaçmadı. Koronavirüs tedbirlerine yine her zaman ki gibi uyulması gerektiğine değinen uzmanlar rehavete kapılmaması için uyarıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ile dikkat çeken Memişoğlu, Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan.” dedi.

Salgını şehrimizden kovalım diyerek uyarıda bulunan Kemal Memişoğlu, teşekkürler İstanbul diyerek mutluluğunu paylaştı.



İşte Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun paylaşımı

